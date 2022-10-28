Франция назвала ложными данные о подготовке «грязной бомбы» на Украине | 360°

28 октября 2022, 11:21
Франция назвала ложными данные о подготовке «грязной бомбы» на Украине
Представитель МИД Лежандр: Франция не увидела подготовки «грязной бомбы» на Украине
Заявления о том, что власти Украины готовятся применить «грязную бомбу», не имеют под собой оснований. Об этом изданию TF1 сказала официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.
«Для подобных обвинений нет никаких оснований. Франция уверенно считает их ложными», — сообщила дипломат.
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«Грязной бомбой» считается ядерный заряд малой мощности, который погружают в контейнер с взрывчаткой и радиоактивными изотопами. После взрыва он разрушается, а изотопы распыляются ударной волной и ветром, загрязняя большие участки территории.
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Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что дал поручение главе Минобороны Сергею Шойгу донести до западных коллег данные о вероятном применении «грязной бомбы» украинскими военными.
По его словам, отечественным спецслужбам известно место, где ВСУ могут заправить ракету «Точка-У» остатками ядерного топлива.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступал с докладом по «грязной бомбе» на Украине. Глава агентства отметил, что его сотрудники не посетили все места на Украине, где возможно создать подобное вооружение.
Ядерное оружие
Франция
Специальная военная операция РФ на Украине
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