Франция назвала ложными данные о подготовке «грязной бомбы» на Украине | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 11:21 Франция назвала ложными данные о подготовке «грязной бомбы» на Украине Представитель МИД Лежандр: Франция не увидела подготовки «грязной бомбы» на Украине РИА "Новости"

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Заявления о том, что власти Украины готовятся применить «грязную бомбу», не имеют под собой оснований. Об этом изданию TF1 сказала официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

«Для подобных обвинений нет никаких оснований. Франция уверенно считает их ложными», — сообщила дипломат.

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«Грязной бомбой» считается ядерный заряд малой мощности, который погружают в контейнер с взрывчаткой и радиоактивными изотопами. После взрыва он разрушается, а изотопы распыляются ударной волной и ветром, загрязняя большие участки территории.

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Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что дал поручение главе Минобороны Сергею Шойгу донести до западных коллег данные о вероятном применении «грязной бомбы» украинскими военными.

По его словам, отечественным спецслужбам известно место, где ВСУ могут заправить ракету «Точка-У» остатками ядерного топлива.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступал с докладом по «грязной бомбе» на Украине. Глава агентства отметил, что его сотрудники не посетили все места на Украине, где возможно создать подобное вооружение.