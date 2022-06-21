Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Киев отказали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в оперативных поставках оружия. Об этом написал в статье для американского издания Los Angeles Times обозреватель Дойл МакМанус.

По его словам, на встрече с украинским лидером главы трех государств много говорили о том, что Украина является частью европейской семьи, что она защищает ценности демократии и что она способна сама победить на поле боя.

«Однако эти трое не дали того, чего больше всего хотел Зеленский: быстрой поставки нового оружия», — написал МакМанус.

При этом европейские лидеры в устном разговоре одобрили заявку Украину на вступление в Евросоюз.

«Дружеское заявление для Украины, даже если оно было почти полностью символическим», — подчеркивает автор материала.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит Макрона, Драги и Шольца на Украину частью шоу.

По данным немецкого издания Die Welt, европейские лидеры уговаривали Зеленского начать переговоры с Россией.