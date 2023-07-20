Спецоперация 20 июля 2023, 04:26 FPV-дрон «Упырь» уничтожил лодку с десантом ВСУ на Днепре РИА «Новости»

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Операторы FPV-дрона «Упырь» уничтожили на Днепре лодку с десантом ВСУ. Украинские военные двигались в район Антоновского моста, сообщил ТАСС.

Также при помощи «Упыря» российские военные поразили живую силу противника в укреплении под мостом.

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«ВСУ ночью перевозили личный состав на другую сторону Днепра в район Антоновского моста. Операторам удалось поразить их технику дважды, второй раз в ходе попытке эвакуации подбитой лодки», — рассказал изданию представитель компании-производителя БПЛА.

А незадолго до этого операторы беспилотника вычислили и поразили живую силу противника под мостом.

Собеседник агентства добавил, что география применения аппарата значительно расширилась. Дроны поставлены в подразделения, действующие от Грайворона до Херсона. И на одном из первых направлений, где стали применять «Упырь», ВСУ сразу отвели свою технику на пять километров вглубь.

Между тем ВСУ перешли на сельскохозяйственные дроны из-за истощения запасов турецких Bayraktar. Аппараты несут на себе до трех-четырех боеприпасов, это минометные мины и бомбы 25 и 50 килограммов.