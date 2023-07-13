Спецоперация 13 июля 2023, 08:14 Фланги Артемовска оказались под полным контролем российских сил Советник врио главы ДНР Гагин: фланги Артемовска остаются под контролем ВС России РИА «Новости»

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Фланги Артемовска находятся под контролем российской артиллерии и войск. Такое заявление сделал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в комментарии ТАСС.

«За фланги Артемовска идут бои. Они все под контролем наших сил и артиллерии», — сказал он.

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Накануне «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские силы начали контратаковать противника на южном фланге возле Артемовска. Известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прошлые недели шли к населенному пункту Клещеевка, вокруг которого не прекращаются сражения.

ВС России ударили по штурмовому взводу врага и взяли в плен порядка 10 боевиков. Кроме того, они свели к минимуму угрозу прорыва и штурма опорных пунктов российской армии.

Артемовское направление остается одним из наиболее сложных участков. Украинская армия продолжается предпринимать попытки установить контроль над ключевыми высотами около Артемовска.