13 июля 2023, 08:14
Фланги Артемовска оказались под полным контролем российских сил
Советник врио главы ДНР Гагин: фланги Артемовска остаются под контролем ВС России
Фланги Артемовска находятся под контролем российской артиллерии и войск. Такое заявление сделал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в комментарии ТАСС.
«За фланги Артемовска идут бои. Они все под контролем наших сил и артиллерии», — сказал он.
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Накануне «Военкоры Русской Весны» сообщили, что российские силы начали контратаковать противника на южном фланге возле Артемовска. Известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) прошлые недели шли к населенному пункту Клещеевка, вокруг которого не прекращаются сражения.
ВС России ударили по штурмовому взводу врага и взяли в плен порядка 10 боевиков. Кроме того, они свели к минимуму угрозу прорыва и штурма опорных пунктов российской армии.
Артемовское направление остается одним из наиболее сложных участков. Украинская армия продолжается предпринимать попытки установить контроль над ключевыми высотами около Артемовска.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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