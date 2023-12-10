Важное 10 декабря 2023, 19:02 Флаг России установили над Марьинкой RT: бойцы ВС РФ подняли флаг России над Марьинкой РИА «Новости»

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Бойцы Вооруженных сил России подняли флаг РФ в южной части Марьинки на Донецком направлении. Об этом сообщил RT.

«На данный момент 163-й полк находится почти у западного выезда из Марьинки. За ВСУ осталось не более двух домов у западной границы города», — указали в публикации.

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По данным издания, сейчас российские штурмовые группы закрепляются в населенном пункте, усиливая позиции. Также продолжается разведка ближайшей лесополосы и населенного пункта Георгиевка.

Российские военные выявляют огневые точки противника и уничтожают их. Отступившие из Марьинки подразделения ВСУ пытаются сорвать ротацию минометами и гранатометами, но безуспешно.

По данным Минобороны, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины понесли самые большие потери на Донецком направлении. Подразделения «Южной» группировки российских войск отразили пять атак противника и нанесли удары по скоплениям сил ВСУ около города Марьинка, села Клещевка, поселков Курдюмовка и Андреевка.