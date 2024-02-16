Спецоперация 16 февраля 2024, 09:58 Флаг России подняли над главным укрепрайоном ВСУ в Авдеевке «Царьград»: над главным укрепрайоном Авдеевки подняли флаг России РИА «Новости»

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Воины-гвардейцы 114-й бригады подняли российский флаг над главным укрепрайоном Авдеевки. Об этом сообщил «Царьград».

По данным издания, 1-я Славянская бригада взяла под контроль крупный опорный пункт ВСУ на территории бывшей воинской части.

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Минувшей ночью украинские военнослужащие продолжили бегство из города. Многих, как отметили авторы сообщения, бросило командование. В настоящее время российские войска усилили нажим.

По информации военкора Семен Пегова, под контроль бойцов 1-го Армейского корпуса перешли еще два укрепрайона в Авдеевке.

«Этой ночью взяты позиции „Чебурашка“ и „Виноградники“. Аппендикс обороны ВСУ фактически ликвидирован», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне вечером стало известно, что гвардейцы 114-й бригады армии России установили флаг России у стелы Авдеевки, возле которой еще месяц назад делал селфи президент Украины Владимир Зеленский.