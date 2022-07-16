Флаг России подняли над администрацией Купянска

Над администрацией Купянска подняли флаги РФ и Харьковской области. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы временной городской администрации (ВГА) региона. Их слова процитировал ТАСС.

«Водружение флага Харьковской области. Теперь он займет свое почетное место вместе с флагом Российской Федерации», — сказали они.

На данный момент Харьковская область частично находится под контролем союзных сил России и ЛНР. От украинских националистов полностью зачищены районные администрации в Волчанске, Изюме, Купянске и поселке Казачья Лопань. Они подчиняются подчиненными ВГА области.

Ранее стало известно, что глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев подписал соглашение о дружбе и сотрудничестве с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

«Помощь ближнему — это то, чем сильны русские люди. Взаимовыручка спасает в самых нелегких ситуациях. Наша республика уже оказывает помощь освобожденным территориям соседней с нами Харьковской области», — заявил Пасечник.