Спецоперация 16 июня 2023, 08:09 Финский подполковник признал потерю ВСУ танков Leopard Подполковник Кортет: ВСУ потеряли переданные Финляндией танки Leopard скриншот с видео / YouTube

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Вооруженные силы Украины потеряли три танка Leopard, переданные им Финляндией. Этот факт в интервью изданию Uuisi Suomi признал финский подполковник Рауль Кортет.

Кортет опознал финские танки по специальным противоминным тралам. По его словам, боевые машины не подорвались на минах, скорее всего их ликвидировали с помощью противотанковых ракет, выпущенных с вертолета или с земли.

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«Противотанковой ракетой можно стрелять на очень большое расстояние», — отметил военный.

Украинские войска в Запорожской области лишились половины танков Leopard 2R, которые им передала Финляндия. Минобороны России сообщило также о захвате в ходе специальной военной операции немецких боевых машин. Австрийский офицер-танкист заявил, что ВСУ лишились отправленных им для наступления немецких танков Leopard из-за недопустимых ошибок со стороны бойцов. Он предположил, что теперь боевые машины могут выставить на Красной площади в качестве трофеев.