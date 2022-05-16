Финляндии и Швеции придется потерять независимость

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО — это недружественный шаг, на который России придется ответить укреплением границы. А сами страны потеряют свою промышленность и суверенитет, поскольку их интересы не волнуют Вашингтон. Своим мнением с «360» поделился военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин.

Далее — прямая речь.

Вступление Швеции и Финляндии в блок НАТО — это очень недружественный шаг по отношению к нашей стране. Швеция 200 лет соблюдала нейтралитет. В годы Второй мировой войны на территории Швеции были фашисты, но она вела себя порядочно по отношению к России. Там работало наше посольство, работали наши представители.

Мы освободили Финляндию от шведского господства. В Хельсинки даже памятник стоит Александру II, который это сделал. Финляндия, как и Болгария, была всегда неблагодарна нам. Она становилась на сторону фашисткой Германии, как и Болгария, в годы Второй мировой войны.

Тем не менее с Финляндией мы жили довольно мирно, спокойно и работали вместе. Всеми своими сегодняшними достижениями Финляндия обязана СССР и России. Мы давали им заказы, давали им работу, многие финские фирмы работали в нашей стране. Молочная промышленность Финляндии работала практически полностью на нашу страну.

Теперь всего этого не будет. Но самое страшное для них то, что они теряют свой суверенитет.

Любая страна, вступая в НАТО, подписывается, что она передает свой суверенитет штаб-квартире НАТО в Брюсселе, а конкретнее — Вашингтону. Национальные интересы Швеции и Финляндии его не волнуют, его интересует только собственное экономическое развитие

Балтийское море становится внутренним морем НАТО, и нам придется что-то с этим делать. Придется защищать границу с Финляндией, а это 1300 километров. Фактически она была незащищенной все эти годы после Великой Отечественной войны.

Там придется размещать дополнительный воинский контингент, и я не исключаю, что там разместят бригаду оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» — ракеты, которая будет способна достичь не только каких-то баз натовских баз на землях Швеции и Финляндии.

Источник: РИА «Новости» / Виталий Белоусов

Хотя они божатся, что такого не будет и они будут иметь какое-то право на собственное решение, но это иллюзии, потому что НАТО никому не дает никакого права. Есть натовская дисциплина, есть евроатлантическая солидарность, которая заставляет всех поступать так, как того требует Вашингтон.

И мы будем вынуждены нацелить наши «Искандеры» и на Хельсинки, и на Стокгольм, и на Гетеборг, и на остальные крупнейшие города Швеции и Финляндии. Я думаю, что жить под этим дамокловым мечом будет не очень уютно. Тем более что, как я понимаю, экономические связи будут разрушены.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Витвицкий

Сейчас у Швеции есть очень приличный военно-промышленный комплекс. Она выпускает самолеты-истребители, артиллерийское оружие Bofors, очень приличные дальнобойные артиллерийские оружия. Швеция также Volvo. Теперь они потеряют эту оборонную промышленность, потому что США конкуренты не нужны. И они будут вынуждены закупать американскую технику.

То же самое произошло и с Польшей, когда она вступила в НАТО. У нее был крупнейший судостроительный завод. Он строил рыболовные суда, большие противолодочные корабли для СССР. Завод сейчас есть, но заказов для него нет. Он ничего не строит: ни военные суда, ни рыболовецкие суда. Вместо этого на нем занимаются мелким ремонтом.