Филиал госпиталя «Ахмат» открылся в ЛНР

Филиал госпиталя «Ахмат» открылся на территории ЛНР. Об этом в Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Накануне в Луганской Народной Республике состоялось открытие филиала госпиталя „Ахмат“ на 25 больничных коек», написал он.

По словам Кадырова, лечебницу оснастили необходимым оборудованием. Также в филиал госпиталя привезли мебель и «внушительный запас» лекарств. В ближайшее время организуют доставку дополнительного объема медикаментов.

Для оказания медпомощи планируют привлекать врачей из чеченского Минздрава и регионального Центра медицины катастроф.

По словам главы Чечни, обеспечение работы и снабжения филиала взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Также он рассказал, что решение об открытии филиала приняли после оценки ситуации на передовой в ЛНР.

Ранее в регион доставили партию гумпомощи. Поставку организовало Санкт-Петербургское отделение «Единая Россия». Об этом рассказал RT.