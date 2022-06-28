Фермеры Херсонской области отправят в Россию часть урожая 2022 года для получения оборотных средств

Фермеры Херсонской области отправят часть урожая этого года в Россию для получения оборотных средств. Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента сельского хозяйства военно-гражданской администрации региона Игорь Григорьев.

«Какая-то часть будет сразу отправляться в Россию. Аграриям надо будет сеять озимые в сентябре — для этого нужны оборотные средства. Какую-то часть урожая аграрии по необходимости будут продавать, чтобы получить финансы на семена, удобрения, горюче-смазочные материалы», — пояснил Григорьев.

Херсонская область — крупный сельхозпроизводитель. Россия уже получает из региона зерновые, овощи и фрукты. Экспорт зерновых из прошлогоднего урожая начался в конце мая. Ни в какие другие страны Херсонская область зерно не поставляет. Однако в перспективе ликвидация границ региона с Крымом поможет экспортировать его и в другие страны. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, это лишь вопрос времени.