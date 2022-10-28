Ферма пострадала в Белгородской области из-за обстрелов украинских военных | 360°

28 октября 2022, 12:30
Ферма пострадала в Белгородской области из-за обстрелов украинских военных
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об атаке ВСУ на село Красное
Украинские боевики обстреляли село Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Крышу на ферме посекло осколками от снарядов, пострадали сенохранилище и весовая. Обошлось без пострадавших и жертв», — написал он.
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Гладков добавил, что прибыл на место обстрела вместе с оперативными службами. Специалисты начали подомовой обход территории.
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Украинские боевики последние несколько месяцев интенсивно обстреливают приграничные населенные пункты в Белгородской области.
В регионе до 6 ноября действует режим «желтого» уровня террористической опасности. Местным жителям запрещено запускать салюты, фейерверки, взрывать петарды.
Вечером 20 октября националисты ракетами атаковали лакокрасочное производство в Шебекине, здание загорелось, писал «Царьград».
Также Гладков сообщал о гибели двух мирных жителей в Шебекине 22 октября из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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