Ферма пострадала в Белгородской области из-за обстрелов украинских военных | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 12:30 Ферма пострадала в Белгородской области из-за обстрелов украинских военных Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об атаке ВСУ на село Красное РИА "Новости"

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Украинские боевики обстреляли село Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Крышу на ферме посекло осколками от снарядов, пострадали сенохранилище и весовая. Обошлось без пострадавших и жертв», — написал он.

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Гладков добавил, что прибыл на место обстрела вместе с оперативными службами. Специалисты начали подомовой обход территории.

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Украинские боевики последние несколько месяцев интенсивно обстреливают приграничные населенные пункты в Белгородской области.

В регионе до 6 ноября действует режим «желтого» уровня террористической опасности. Местным жителям запрещено запускать салюты, фейерверки, взрывать петарды.

Вечером 20 октября националисты ракетами атаковали лакокрасочное производство в Шебекине, здание загорелось, писал «Царьград».

Также Гладков сообщал о гибели двух мирных жителей в Шебекине 22 октября из-за обстрелов со стороны украинских военных.