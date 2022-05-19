Фельдшерско-акушерский пункт и сельсовет пострадали в Ясиноватой от обстрела ВСУ

ВСУ регулярно открывают огонь по населенным пунктам Донбасса. Представители штаба территориальной обороны ДНР сообщили в Telegram-канале, что утром 19 мая ВСУ открыли огонь по Ясиноватскому району.

«ВСУ нанесли удар по Минеральному в Ясиноватском районе. По улице Мира пострадали фельдшерско-акушерский пункт и здание сельского совета», — написали они.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Также представители ведомства не уточнили степень разрушений и количество снарядов, выпущенных ВСУ по Ясиноватскому району.

Поскольку населенные пункты ДНР регулярно попадают под обстрел со стороны украинской армии, представители штаба ТерО напомнили о базовых мерах безопасности. Они попросили местных жителей беречь себя и близких. Кроме того, в ведомстве посоветовали почаще оставаться дома. Во время обстрелов гражданскому населению рекомендовали не покидать убежища.

ВСУ открывают огонь не только по ДНР и ЛНР. Глава Курской области Роман Старовойт 18 мая сообщил, что со стороны украинской армии по селам Теткино и Алексеевка было выпущено несколько боеприпасов. По его словам, никто не пострадал.