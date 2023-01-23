Спецоперация 23 января 2023, 07:15 Фельдшерский пункт в ЛНР пострадал при обстреле со стороны ВСУ СЦКК ЛНР: фельдшерский пункт в Фомовке пострадал при обстреле со стороны ВСУ

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Здание фельдшерского пункта в селе Фомовка Луганской Народной Республики пострадало при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки 22 января украинские боевики обстреляли территорию ЛНР два раза. По Фомовке в 16:00 выпустили четыре снаряда из артиллерийского орудия калибром 155 миллиметров, по Старобельску в 17:55 ударили ракетой РСЗО HIMARS. В итоге в Фомовке оказались полностью разрушены два жилых дома, в Старобельске — один. О жертвах и пострадавших информации, к счастью, не поступало.

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В 01:20 23 января ВСУ обстреляли населенный пункт Золотое в ЛНР. Применялись две ракеты HIMARS. Сведений о последствиях на данный момент нет.

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Накануне утром стало известно, что украинские боевики разрушили профилакторий машиностроительного завода в Стаханове. По городу также ударили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.