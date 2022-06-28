Фейковые угрозы помогают Зеленскому уходить от предвыборных обещаний

Американский историк заявил, что ультраправую позицию Зеленский занял из-за угроз националистов, а США отказались защитить украинского президента. Однако директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный уверен, что подобные заявления — ложь. Все это лишь часть большой игры Запада против России.

Далее — прямая речь Геннадия Подлесного.

Угрозы для «внешнего употребления»

Начнем сначала — с момента поступления угроз от ультраправых президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соединенные Штаты Америки никак не устранялись от этой проблемы, поскольку именно они финансировали нацистов. Арсен Аваков, к примеру, их проект — он очень долгое время продержался во главе МВД, несмотря на свои очевидные коррупционные промахи, которые становились достоянием широкого круга лиц.

Фактически это была большая игра для того, чтобы Зеленскому было проще откреститься от заявлений, сделанных им в предвыборную кампанию. Все эти угрозы были предназначены для «внешнего употребления». Они дали возможность нынешнему президенту Украины сказать, что он чуть ли не под угрозой смерти был вынужден отказаться от своих слов о мире.

Источник фото: РИА «Новости»

Три стороны противников Зеленского

При этом радикальная правая часть общества Украины действительно считает Зеленского виновным в том, что у армии мало оружия и ВСУ недостаточно подготовлены. По мнению ультраправых, нужно было агрессивнее вести себя на восточных землях: уничтожать несогласных и запугивать людей. То есть президента считают недостаточно правым.

Другая часть страны, которую условно можно назвать левыми, хотела бы, чтобы в стране все было как в период правления Кучмы или раннего Януковича. Чтобы можно было спокойно пользоваться дешевыми энергоресурсами и кредитами от России, вести с ней бизнес. Поэтому Зеленский их уже не устраивает — он слишком правый.

Есть еще одна сила, которая появилась относительно недавно. Это главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и военная верхушка. У них свои претензии к Зеленскому: он слишком доверяет инструкторам НАТО, которые учат не только президента, но и военачальников, как нужно воевать с Россией. И учат неправильно, по мнению Залужного.

В результате, когда нужно отступить, чтобы выйти из котла, перегруппироваться и, получив подкрепление, ударить в другом направлении, ВСУ дают команду держаться на позициях. Потому что с точки зрения политики нельзя отдать «Азовсталь», «Азот», Лисичанск, Северодонецк. Как же можно отдать Северодонецк, если официально заявлялось, что это теперь столица Донбасса?

Залужный же считал, что нужно было отдать. А потом выйти на другой рубеж, перенацелить силы и пойти на прорыв, допустим, в районе Харькова, выйти на территорию России. Это совершенно противоположные смыслы: в одном случае сугубо политический, в другом — военно-стратегический.

Если бы у главнокомандующего ВСУ была такая возможность, он бы давно уже с помощью ГРУ или еще какой-нибудь структуры расправился с Зеленским и его командой, узурпировал власть и действовал как диктатор. Однако президент завязан на США и Европу, он официальное лицо Украины. Если его уничтожить, то союзники оборвут все контакты с убийцей их ставленника. Так что недовольны все, но сделать ничего не могут.

Источник фото: РИА «Новости»

России мешает пятая колонна

У России есть два варианта: военно-политический и дипломатический. Первый предполагает, что нужно полностью лишать Украину, уничтожать Зеленского, всю его группу вместе с депутатами Верховной рады, Генштаб — накрывать «Кинжалами» и «Калибрами». Если это произойдет, то у Запада не останется никаких протеже. Вполне вероятно, что после такого удара начнется массовая сдача в плен солдат, особенно тех, кто не успел запятнать себя кровью. Это будет стратегический успех.

Но такому сценарию противятся «дипломаты». Речь идет не о сотрудниках МИД, а о той пятой колонне, которая находится вблизи лиц, принимающих решения. К сожалению, она имеет очень большое влияние на все, что происходит сейчас на Украине и выступает против устранения Зеленского и всей его камарильи. Хотя с военно-политической точки зрения это решение абсолютно правильное и продуманное.

Возникает вопрос: как же тогда мы будем выполнять задачи, которые поставил президент России, — денационализация и демилитаризация Украины? Владимир Путин совсем недавно в очередной раз сказал, что их никто не отменял и они будут выполнены. Следовательно, для этого мы должны уничтожить украинское военно-политическое руководство.

Если мы этого не сделаем, то пусть даже и выйдем на уровень Днепра, возьмем Киев, но Зеленский будет заседать в Вильнюсе или в Варшаве с так называемым правительством в изгнании. Как вы думаете, будут ли он и президент США Джо Байден вместе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном считать нужным, чтобы Украина капитулировала? Конечно же, нет!

Украина уже обманывала Россию

До тех пор, пока вот эта команда будет жива и официально находиться у власти, мы не сможем провести ни демилитаризацию, ни денационализацию. Даже малая часть оставшейся территории Украины все равно будет напичкана оружием, боеприпасами, так называемыми добровольцами.

После этого к власти нужно привести пророссийские силы. Иначе мы рискуем опять наступить на те же грабли: с нами сядут за стол переговоров, подпишут любые соглашения. А потом поступят как экс-президент Украины Петр Порошенко, который заявил, что хоть и подписал Минские соглашения, но не собирался их выполнять — ему нужна была лишь передышка.

Точно так же поступит Зеленский. Он скажет на весь мир: «Да, я подписал для сохранения мира и жизней украинцев». А в узком кругу упрекнет своих партнеров: «Вы так плохо снабжали нас, что мы вынуждены были пойти на подписание мира». И снова французский президент будет звонить Путину, назидательным тоном требовать сесть за стол переговоров. А нарушения и неисполнения Украиной своих обязательств, обстрелы Донбасса — «это другое».

Поэтому России все равно, кто за или против Зеленского. Нам важно успеть самим устранить эту военно-политическую клоаку, которая называется сейчас руководством Украины. И до тех пор, пока мы этого не сделаем, будет опасность невыполнения конечных задач, поставленных президентом Российской Федерации.