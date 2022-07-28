Фейк: жителям Мариуполя раздали зараженную воду

Украинские соцсети распространили информацию о том, что жителям Мариуполя якобы раздают опасную воду с калиформными бактериями. «360» разобрался, почему это ложь.

Фейк

Сообщение опубликовал украинский Telegram-канал со ссылкой на «Мариупольский горсовет». По данным канала, в пробах воды, которую раздали местным жителям, нашли калиформные бактерии, «то есть вода смешана с калом».

Образец этой воды получили мариупольские волонтеры, а экспертизу провела бактериологическая лаборатория Запорожского центра контроля и профилактики заболеваний, утверждают авторы канала.

Правда

Настораживают сразу несколько моментов. Во-первых, непонятно, что за таинственные волонтеры получили пробы воды. Во-вторых, экспертиза якобы проводилась в Запорожье — городе, находящемся под контролем ВСУ. Непонятно, каким образом и для чего некие волонтеры пронесли пробы воды через линию соприкосновения из подконтрольного ДНР Мариуполя в Запорожье. В-третьих, протокол испытаний, приложенный к посту, составлен полностью на украинском языке. Не совсем понятно, для какой аудитории нужно публиковать результаты экспертизы на украинском языке, если еще 6 марта 2022 года парламент ДНР признал русский единственным государственным языком.

Помимо всего прочего, Минздрав ДНР опроверг плохое качество питьевой воды в Мариуполе. Ведомство уточнило, что территориальное подразделение Госсанэпиднадзора регулярно проверяет качество воды и в результате неоднократных испытаний в июле в питьевой воде Мариуполя не нашли патогенной флоры.

Также в Минздраве ДНР отметили, что «централизованное водоснабжение города Мариуполя обеспечивается из существующего резервного поверхностного водоисточника (Старокрымского водохранилища), являющегося водоемом первой категории».

Таким образом, распространившаяся информация полностью недостоверна.

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