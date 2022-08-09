Фейк: жители Херсона активно сотрудничают с ВСУ

Украинские СМИ и Telegram-каналы начали распространять недостоверную информацию о положении дел в Херсонской области. Авторы публикаций заявили, что местные жители якобы выступают против «русского мира» и активно сотрудничают с украинской армией. «360» разобрался в ситуации и выяснил, что этот фейк не имеет ничего общего с реальным положением вещей.

Фейк

Украинское информационное поле заполонили сообщения о том, что большая часть населения Херсонской области «не поддерживает русский мир и информирует ВСУ о локации наших штабов и складов». Информацию распространили якобы от имени российского блогера Анатолия Дремова.

В многочисленных публикациях также отметили — Херсон не повторит крымский сценарий по воссоединению с Россией.

Правда

На деле все оказалось иначе. Злоумышленники создали фейковым Теlеgrаm-канал, где опубликовали запись, прикрываясь именем российского блогера. На него подписались около 10 тысяч человек, но сейчас он недоступен. На настоящий аккаунт Анатолия Дремова подписаны более 45 тысяч человек. В нем нет информации о том, что жители Херсонской области негативно относятся к ВС Росси и проведению спецоперации по защите Донбасса.

Херсонцы показали свое доброе отношение к россиянам 12 июня — в городе масштабно отпраздновали День России. Горожане рассказали Первому каналу, что у них появилась надежда на светлое будущее после освобождения города от украинской армии.

Источник фото: РИА «Новости»

В конце июля власти Херсонской области создали избирательную комиссию для проведения референдума о вхождении в состав России, сообщил «Коммерсант». Работать в комиссии будут семь человек, срок их полномочий составит три года.

Учитывая поддержку жителей Херсона российских военных, подготовку к проведению референдума, а также поддельный аккаунт якобы блогера Дремова, можно сделать вывод — распространяемая украинскими СМИ информация является очередным фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.