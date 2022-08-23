Фейк: жителей Херсонской области оштрафуют за отказ обучать детей по российской программе
Сообщения о штрафах за отказ обучаться по российской программе в Херсоне оказались фейком
Украинские Telegram-каналы распространили сообщения о том, что власти Херсонской области якобы оштрафуют жителей, которые откажутся отдавать детей для обучения в школах по российской программе. «360» разобрался в ситуации и выяснил, что эта информация является недостоверной.
Фейк
Сообщение опубликовали в одном из Telegram-каналов, которые ведут украинские авторы. Они написали, что с 1 сентября в школах Херсонской области начнут обучать по российской образовательной программе. Для этого родители якобы должны подать специальное заявление.
В публикации отметили — тех, кто не станет писать соответствующее заявление, накажут. По данным украинских каналов, к таким жителям якобы применят санкции — штраф на сумму 148 тысяч рублей, конфискацию имущества или выселение.
Правда
Информацию оперативно опровергли в администрации Херсонской области. Начальник департамента образования и науки Татьяна Кузьмич заявила, что подобные сообщения являются фейком, и они не имеют ничего общего с действительностью.
«Ничего подобного не планируется и не будет! Любой здравомыслящий человек это видит. <…> Мы дадим отпор этой негативной информации. Желаю всем позитивного сознания и мудрости. Мы всех ждем в школе 1 сентября!», — отметила она.
Семейный кодекс России регулирует права и обязанности родителей. «Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего образования», — следует из статьи 63.
Учитывая положения российского законодательства и комментарии властей Херсонской области, можно сделать вывод о том, что распространяемая Украиной информация является фейком.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.