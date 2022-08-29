Фейк: ВСУ показали мастерство пилотирования вертолетов

В Telegram-каналах расходится видео c «мастерским пилотированием вертолетов украинскими летчиками». «360» разобрался, что на самом деле представляет собой этот ролик.

Фейк

В проукраинских Telegram-каналах распространяют видео, на котором, по словам авторов поста, показано, как украинские летчики «мастерски» управляют вертолетом, пролетая под низковольтными линиями электропередач.

Правда

На самом деле, это видеомонтаж: кадры с вертолетом вырезали из другого ролика. Высота Ми-8 — 5,54 метра. При движении вперед его нос отклоняется вниз, следовательно, расстояние между самой низкой и самой высокой точками машины еще больше.

Источник фото: РИА «Новости»

Высота низковольтной ЛЭП составляет восемь метров, а при пролете линии электропередачи у забора зазор между препятствиями для Ми-8 даже меньше. Значит, масштабы нарушены и в реальности вертолет не может перемещаться таким образом.

Если приглядеться, заметно, что деревья и трава не колышутся. Однако, по понятным причинам, так не может быть, ведь винты вертолета создают серьезную воздушную волну (пример можно увидеть здесь).

Наконец, машина на видео не отбрасывает тень. При покадровом просмотре записи заметно, как столб прошивает корпус вертолета насквозь. Подобные «эффекты» говорят о том, что перед нами — монтаж.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.