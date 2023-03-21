Спецоперация 21 марта 2023, 18:35 Фейк: ВСУ уничтожили ракеты «Калибр» на железнодорожных путях в Джанкое Власти Крыма опровергли, что ВСУ уничтожили ракеты «Калибр» в Джанкое Один из сбитых над Джанкоем БПЛА / Telegram

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В украинских Telegram-каналах растиражировали фейк о том, что ВСУ с помощью беспилотников уничтожили ракеты «Калибр» на железнодорожных путях в Джанкое. «360» объясняет, почему нельзя доверять подобной информации.

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Фейк

«В Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты „Калибр НК“ во время их транспортировки по железной дороге ВСУ в результате удара БПЛА по крымскому Джанкою», — заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Правда

«Калибр НК» — крылатые ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей. Им нечего было делать на севере Крыма, поскольку вооружение для кораблей в Севастополе доставляют суда обеспечения Черноморского флота ВМФ России. Сами корабли ЧФ могут ходить на «заправку ракетами» в «материковые» порты.

Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 «Наро-Фоминск» — носитель крылатых ракет «Калибр» в Зеленодольске / РИА «Новости»

Версия о том, что ВСУ удалось уничтожить ракеты морского базирования при транспортировке железной дорогой, сама по себе несостоятельна. Если ракеты проходили через Джанкой, то их перевозили через сухопутный перешеек (через Мариуполь), что логистически нецелесообразно.

Власти Республики Крым также опровергли сообщения о повреждениях на железнодорожной инфраструктуре, подчеркнув, что поезда следовали по расписанию.

Глава полуострова Сергей Аксенов отметил, что средства ПВО сбили беспилотники. Повреждены домовладение и магазин.

Таким образом, утверждения Геращенко о том, что ВСУ уничтожили несколько ракет «Калибр НК», которые перевозили по железной дороге, — очевидный фейк.

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