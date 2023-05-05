Спецоперация 05 мая 2023, 16:07 Фейк: ВСУ сбили российский беспилотник «Корсар-4» над Киевом В ВСУ опровергли сообщения о том, что 4 мая в небе над Киевом сбили российский «Корсар-4» Беспилотный летательный аппарат «Корсар» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» / РИА «Новости»

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В соцсетях растиражировали фейки о том, что 4 мая в небе над украинской столицей сбили российский дрон «Корсар-4». «360» выяснил, что произошло на самом деле.

Фейк

В четверг, 4 мая, ВСУ били в небе над Киевом российский дрон «Корсар-4», заявили некоторые Telegram-каналы. Как утверждают авторы фейка, некоторое время БПЛА летал над украинской столицей и собирал данные, но средства ПВО уничтожили его.

Правда

На самом деле, уничтоженным беспилотником оказался украинский Bayraktar TB2. Об этом сообщили в командовании воздушных сил ВСУ.

Военные заявили, что дрон потерял управление 4 мая, около 20:00, в Киевской области во время планового полета. БПЛА решили сбить, поскольку его «неконтролируемое пребывание» в небе могло привести к «нежелательным последствиям».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.