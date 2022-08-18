Фейк: ВСУ нанесли удар по складу с боеприпасами

В TikTok начали распространять вброс о якобы нанесении удара ВСУ по складу с боеприпасами. При этом на кадрах невозможно идентифицировать ни место, где была сделана запись, ни тех, кто его производил.

Фейк

Ролик с видеорядом взрыва появился в одном из аккаунтов в TikTok. При этом понять, где сделана запись, невозможно. Не указаны ни время, ни место съемки. Вскоре страницу пользователя, распространившего видео с недостоверной информацией, удалили вместе с другими записями.

Правда

При проверке оказалось, что ролик, который выдали за «удар ВСУ», был взят с YouTube-канала пользователя Айдына Мамедова. Запись была опубликована еще в 2017 году. На самом деле на ней запечатлен взрыв породы для добычи угля.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай публикации недостоверных данных об успехах ВСУ. Часто такой контент распространяют украинские паблики и Telegram-каналы, вероятно, стараясь создать видимость того, что положение военных Украины не так плачевно, хотя колоссальные потери личного состава и техники говорят об обратном.

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