Спецоперация 24 марта 2023, 17:06 Фейк: ВС России нанесли массированный удар по гражданскому населению одного из украинских городов В Twitter распространяют фейк о том, что ВС России нанесли удар по мирным жителям Украины РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что российская армия нанесла массированный авиа- и ракетный удар по гражданскому населению одного из украинских городов. «360» выяснил, почему нельзя доверять подобным сообщениям.

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Фейк

Пользователь Twitter с ником Curt (Libertarian) опубликовал видео некой ночной бомбардировки некоего города. В подписи к посту он намекнул, что ВС России провели бомбардировку мирного украинского города, разрушив гражданскую инфраструктуру.

Правда

Опубликованное видео — на самом деле кадры бомбардировки Багдада в 2003 году. Видео было размещено на ютьюбе более двух лет назад.

Операцию «Иракская свобода» (иногда ее ошибочно называют «Шок и трепет») проводила коалиция в составе США, Великобритании, Австралии, Польши и местных курдских сил. Это началось после скандального выступления госсекретаря Соединенных Штатов Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года, когда он соврал, что Ирак разработал оружие массового поражения.

Таким образом, заявления о том, что российские войска атаковали гражданское население одного из украинских городов, фейк.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.