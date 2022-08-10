Фейк: Великобритания купила у Казахстана оружие для отправки на Украину

Хакеры опубликовали в Сети документы, которые якобы подтверждают, что Великобритания заключила сделку с Казахстаном о приобретении оружия для передачи его Украине. «360» разобрался в ситуации и выяснил, что информация является очередным вбросом.

Фейк

Данные появились в Telegram-канале журналиста и телеведущего Руслана Осташко. В качестве доказательства «хакеры» выложили несколько документов, которые якобы подтверждают продажу казахстанскими компаниями 120- и 152-миллиметровых снарядов для артиллерийских систем. Кроме того, среди «проданных» товаров перечислили снаряды для РСЗО «Град» и «Прима», 100 советских ПТРК «Конкурс» и 1339 снарядов к ним, а также бронетранспортеры БТР-82А с модификациями БТР-4 и тысячу минометных мин.

Покупателем назвали Великобританию. По информации хакеров, британским военным не нужны советские вооружения и боеприпасы, поэтому можно предположить, что оружие купили для отправки на Украину.

Правда

На деле все оказалось неправдой. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опровергло сообщения о продаже вооружения Великобритании, сообщил портал stopfake.kz.

«В 2021 году и за истекший период 2022 года компания „Техноэкспорт“ за получением лицензии на экспорт вооружения, боеприпасов и военной техники в министерство не обращалась», — заявили в министерстве. Там добавили, что ведомство не выдавало лицензии на экспорт в Великобританию указанных в фейковой новости вооружений.

Исходя из этого можно сделать вывод: опубликованные хакерами «документы» о продаже Казахстаном оружия для Великобритании ради Украины являются фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.