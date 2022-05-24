Минобороны разоблачило очередной фейк в украинских СМИ

Появившиеся в ряде украинских СМИ сообщения о том, что моряки Каспийской флотилии отказываются от выполнения поставленных командованием боевых задач из-за аварийного состояния кораблей, являются фейком. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

Авторы фейков писали, что якобы на российские военные корабли из-за аварийного состояния ставятся агрегаты от китайской бытовой техники.

«Украинские пропагандисты затруднились объяснить, какие именно элементы бытовой техники ставятся в сложнейшую электронную систему корабля ВМФ», — заявили в Минобороны.

Также военное ведомство подчеркнуло, что пропагандисты не привели ни одного конкретного примера с взаимозаменяемостью запчастей.

Минобороны заявило, что Каспийская флотилия несет свое боевое дежурство в стандартом режиме.

«Что касается производителей микроэлектроники, то в России достаточно ресурсов: АО „Московский электроламповый завод“, завод „Метеор“, „Микрон“, „Элма“, „Ангстрем“, „Светлана“ и другие», — заключили в Минобороны.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее сообщал, что Россия начала спецоперацию на Украине, поскольку возникла угроза ее собственной безопасности.