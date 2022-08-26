Фейк: в Ростов-на-Дону привезли тела российских солдат, погибших на Украине

В Сети расходится фото, на котором якобы изображены привезенные на опознание десятки тел российских солдат, участвовавших в спецоперации. «360» разобрался, когда на самом деле сделан этот снимок.

Фейк

В проукраинском Telegram-канале «Ищи своих» 25 августа появился пост с фотографией и подписью «Распаковка „подарков“ из Украины в Ростове». По словам авторов, на снимке — привезенные на опознание тела «российских военнослужащих», погибших в спецоперации. Несколько десятков мешков выложены в шесть рядов, их осматривают специалисты.

Правда

Фото, которым проиллюстрировали вброс, на самом деле сделано в 2004 году, после трагедии в Беслане. Тогда утром 1 сентября боевики захватили школу № 1 и взяли в заложники более 1100 человек.

В результате теракта погибли 314 человек, в том числе 186 детей и 19 силовиков, участвовавших в освобождении учебного заведения. На снимке — их обгоревшие тела.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.