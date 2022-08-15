Фейк: в России сняли видео с девочкой, призывающей российских военных убивать

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко уже не в первый раз публикует у себя в Telegram недостоверную информацию антироссийского характера. Речь идет о ролике с девочкой, которая читает знаменитое стихотворение Константина Симонова «Убей его!». «360» выяснил, что запись была сделана еще в 2020 году, хотя Геращенко пытался представить все совсем иначе — в удобном для себя ключе.

Фейк

Видео с читающей стих девочкой Геращенко выложил у себя в Telegram, снабдив его своим комментарием. По его словам, ролик якобы распространяют в российской информационном поле в качестве пропаганды.

«Пропаганда окончательно сошла с ума. Сегодня ребенок, призывающий убивать, а завтра? Прямая трансляция казни пленных по федеральным каналам?» — поужасался украинский чиновник.

Правда

В действительности видео, которое опубликовал Геращенко, было снято больше двух лет назад. Девочка из ролика читала отрывок из стихотворения Константина Симонова «Убей его!» в рамках цикла творческой лаборатории «Премьера» режиссера-постановщика, актрисы Марины Тихомировой. Это цикл был посвящен событиям Великой Отечественной войны.

На YouTube ролик был опубликован еще 15 мая 2020 года. Таким образом, смысловой контекст произведения не имеет отношения к событиям спецоперации, как пытался представить Геращенко.

Стихотворение «Убей его!» Симонова впервые было опубликовано в газете «Красная звезда» 18 июля 1942 года — на следующий день после начала Сталинградской битвы.

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