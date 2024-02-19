Спецоперация 19 февраля 2024, 14:33 Фейк: в России проведут вторую волну мобилизации Информация о новой волне мобилизации в России оказалась фейком РИА «Новости»

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В украинских Telegram-каналах начали распространять информацию о «новой волне мобилизации» в России. «360» разобрался, так ли это на самом деле.

Фейк

В различных Telegram-каналах на Украине появилась информация о том, что в рамках новой волны мобилизации в России якобы планируется набрать 400 тысяч человек. Авторы публикаций ссылаются на статью Financial Times «Почему члены НАТО бьют тревогу по поводу агрессивной позиции России» от 16 февраля 2024 года. Текст материала также можно найти на сайте Reddit.

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Правда

На самом деле авторы FT написали, что одной из причин тревоги западных чиновников является возрождение Россией оборонной промышленности, произошедшее с огромной скоростью. За год в стране выпустили четыре миллиона артснарядов и несколько сотен танков. По прогнозам украинских чиновников, в этом году в армию наберут еще 400 тысяч человек, не прибегая к полномасштабной мобилизации. Речь идет о найме по контракту.

К тому же в Министерстве обороны России заявляли о перевыполнении планов по контрактникам. Глава ведомства Сергей Шойгу в декабре сообщал, что за 2023 год набрали 490 тысяч военнослужащих и добровольцев. Число иностранных добровольцев выросло в семь раз.

Президент Владимир Путин также отмечал, что второй волны мобилизации не будет. В ходе прямой линии российский лидер рассказывал, что заявления на службу по контракту подавали около 1,5 тысячи мужчин по всей стране ежедневно.

Мобилизация в России закончилась еще в октябре 2022 года. В ноябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столица раньше срока выполнила план по заключению контрактов на военную службу.

Таким образом, распространяемые Украиной слухи о второй волне мобилизации в России не имеют ничего общего с реальностью.

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