Фейк: в Крыму решили подготовиться к срочной эвакуации силовиков | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 15:41 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: в Крыму решили подготовиться к срочной эвакуации силовиков ФСБ и чиновники не готовились к срочной эвакуации из Крыма в случае прорыва ВСУ РИА "Новости"

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В Крыму якобы начали подготовку к срочной эвакуации сотрудников ФСБ и чиновников в случае прорыва ВСУ южной линии обороны. Такую информацию распространил украинский Telegram-канал, но она оказалась недостоверной.

Фейк

Федеральная служба безопасности приказала властям Крыма подготовиться к экстренной эвакуации. Такое заявление сделал Telegram-канал «Крым Севастополь Украина». В качестве подтверждения автор опубликовал «скан приказа» силовиков.

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Правда

Документ оказался поддельным. На это указало сразу несколько признаков.

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Во-первых, печать Минюста не имеет регистрационных данных, то есть номера и даты регистрации приказа. Во-вторых, подпись директора ФСБ Александра Бортникова не вполне соответствует аналогичной на имеющихся в открытом доступе документах.

Кроме того, в приказе нет подписи и печати начальника договорно-правового управления (ДПУ) ФСБ России, которая должна заверить его. В-четвертых, приказ сослался на несуществующий документ. В реестре под этим номером числится законопроект, а не действующий закон.

Приказ не опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, где фиксируются все аналогичные документы.

К тому же его отсканировали в низком качестве, а дату и номер приписали вручную, что не соответствует официальному регламенту.

Таким образом, информация, которую распространил Telegram-канал «Крым Севастополь Украина», недостоверна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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