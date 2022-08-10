Фейк: в Херсонской области детей хотят насильно вывозить в военные интернаты

В Сети появились сообщения о том, что планируются насильственные вывозы детей из Херсонской области в военные интернаты. «360» выяснил, что это вранье — и вот почему.

Фейк

В Теlegram-каналах распространилось видео из TikTok, в котором появилась информация о том, что власти Херсонской области якобы планируют изымать детей из семей для определения в военные интернаты. Парень, находящийся в Варшаве, написал, что об этом ему якобы сообщила мать, живущая в Херсонской области.

Правда

Начальник департамента образования и науки области Татьяна Кузьмич уже опровергла эту информацию. Она также отметила, что для детей из региона, наоборот, организуют отдых в лучших здравницах и лагерях России.

Кстати, аккаунт юноши уже недоступен в TikTok, проверить размещение видео на этой платформе сейчас невозможно.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.