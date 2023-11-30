Эксклюзив 30 ноября 2023, 18:40 Фейк: украинские беспилотники уничтожили в Брянске склад с БПЛА «Герань» Информация об ударе ВСУ по складу беспилотников ВС РФ оказалась недостоверной Unsplash

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Украинские СМИ опубликовали информацию о том, что ВСУ атаковали склад военной техники в Брянске. В том, что происходило на самом деле, разобрался «360».

Фейк

Некоторые проукраинские Telegram-каналы опубликовали сообщения об уничтожении российских складов с военной техникой. В постах отмечали, что украинские беспилотники нанесли удары по месту хранения российских БПЛА «Герань-2». В качестве доказательства авторы прикрепили видеозапись с работой систем ПВО и фотографию взрыва.

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Правда

Никаких подтверждений информации об ударах по объектам в Брянской области не было. Местные жители в комментариях к постам подтвердили, что в городе никто не слышал звуков взрывов.

Прикрепленное к сообщениям фото оказалось архивным. Картинку со взрывом опубликовали еще 2 декабря 2022 года в Telegram-канале «Типичный Донецк», на этой фотографии местный житель зафиксировал удар по Шахтерску.

Видеоряд, который авторы постов прикрепили к сообщениям, тоже не является доказательством удара по складу. На кадрах можно увидеть работу системы ПВО, которую могли снять где угодно.

Таким образом, информация о том, что в Брянской области ВСУ уничтожили российский склад с БПЛА «Герань-2», оказалась фейком. В Брянске не было взрывов в это время, а обрезанные архивные фото с ударом по Шахтерску лишь подтверждают недостоверность сообщений в проукраинских пабликах.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.