Фейк: в Сети начали тиражировать видео с якобы ударом ВСУ по российским позициям

В Сети начали распространять очередной вброс об ударе, который якобы нанесли ВСУ по позициям российских военных. «360» выяснил, что видео, на котором можно видеть взрывы, было снято еще в 2020 году, во время учений в Белоруссии. Рассказываем, откуда взялся новый фейк и что на самом деле происходит в ролике.

Фейк

Запись, которую пытались выдать за видео с ударом украинских военных по позициям российских военных, появилась в TikТok.

На кадрах автор фейка добавил подпись про «ювелирный удар ВСУ». На кадрах было видно несколько взрывов. В публикации тиктокер исказил место и время событий. Аккаунт этого пользователя впоследствии заблокировали, а потом удалили.

Правда

В действительности на видео можно видеть взрыв заряда мощностью восемь тонн. Запись сделали 22 мая 2020 года, во время учений на полигоне возле Бреста в Белоруссии. Происходящее сняли с помощью квадрокоптера, а ролик позже был размещен на YоuТubе-канале тренера по пилотированию дронов.

Таким образом, видео из TikТok «про ювелирный удар» ВСУ оказалось просто очередным вбросом. Авторы подобных материалов намеренно распространяют недостоверную информацию о происходящем.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.