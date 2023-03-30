Спецоперация 30 марта 2023, 16:25 Фейк: украинские войска разгромили татарский батальон «Алга» Комбат батальона «Алга» из Татарстана развеял украинские слухи о подразделении Unsplash

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В соцсетях распространили фейки о том, что ВСУ «разгромили» татарский батальон «Алга». «360» выяснил, что произошло на самом деле.

Фейк

О ликвидации «Алга» сообщил в Twitter украинский милитари-блогер Necro Mancer. Он утверждает, что увидел информацию об этом в российских пабликах.

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По непроверенным данным, речь идет о гибели примерно 30 военных, о раненых не сообщается. О месте боев никаких точных сообщений нет, но блогер заявил, что это произошло в районе Угледара.

Правда

Информационное агентство «Татар-информ» выпустило опровержение этих сообщений и большой репортаж о батальоне.

«Я со всей ответственностью, как командир батальона „Алга“, могу заявить, что бойцы моего батальона с достоинством и честью настоящих мужчин и защитников своего Отечества выполняют свой долг, не отказываются от сделанного ими выбора. Я лишь прошу вас быть более внимательными к различному роду сообщениям и не делать поспешных выводов», — отметил командира «Алгы».

Таким образом, информация о том, что ВСУ разгромили батальон «Алга», недостоверна. Командование батальона официально подтвердило, что «Алга» продолжает выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.