Фейк: союзные силы не вошли в поселок Пески в ДНР

Украинское информационное агентство «УНИАН» распространило недостоверную информацию о ситуации в поселке Пески. Ранее этот населенный пункт освободили от ВСУ. В Telegram-канале издания попытались представить иное положение дел и в качестве аргумента привели слова Алексея Арестовича, который занимает пост советника главы офиса президента Украины.

Фейк

В сообщении УНИАН говорилось о том, что Арестович опроверг взятие поселка Пески. Об этом украинский политик заявил в эфире YouTube-канала Марк Фейгина* (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

По словам Арестовича, союзные силы продвигаются под Бахмутом (Артемовском), но в сам город якобы не вошли, а только «поддавливают».

Правда

Слова Арестовича, которые привело УНИАН, противоречат действительности. Согласно официальной сводке Минобороны РФ от 13 августа, населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики полностью освободили в результате наступательных действий союзных сил.

Информацию о взятии этого поселка косвенно подтвердил и Генштаб ВСУ. В украинской сводке говорится о наступлении союзных сил на село Первомайское, которое находится западнее поселка Пески. По мнению экспертов портала «Военное дело», штурм Первомайского возможен только при условии контроля над Песками.

Таким образом, данные, опубликованные в Теlеgrаm-канале УНИАН, не имеют отношения к реальному положению дел. Вброс украинского агентства основывался лишь на удобной для СМИ трактовке слов из интервью Арестовича.

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* Марк Фейгин внесен в России в список СМИ-иноагентов.