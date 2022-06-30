Фейк с ситуацией в Кременчуге украинские власти задумали перед международными мероприятиями. Им это было нужно, чтобы добиться поставок большего числа вооружений от Запада. Такое заявление сделал постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Это фейк, который, конечно, задумывался накануне международных мероприятий, с тем чтобы выбить как можно большего солидарного ответа от Запада, а самое главное, вооружений», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Лукашевич подчеркнул, что отстранить Россию от участия в ОБСЕ не получится. Это не удастся сделать с точки зрения политической целесообразности и процедур.

Минобороны РФ 28 июня заявило, что ВКС России нанесли высокоточный удар по ангарам с оружием, поступившим из США и стран Европы, в Кременчуге. Из-за детонации боеприпасов огонь перекинулся на торговый центр, который расположен неподалеку и не работал.

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что никакого теракта в Кременчуге не было. Он напомнил, что ВС России не наносят удары по гражданским объектам в ходе спецоперации.