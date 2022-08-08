Фейк: российские войска заминировали Запорожскую АЭС

Украинские Telegram-каналы начали распространять информацию о том, что российские военные якобы заминировали территорию Запорожской АЭС и готовы взорвать объект. «360» проверил данные и выяснил, что сообщения украинских СМИ являются очередным вбросом.

Фейк

Одними из первых информацию распространили авторы Telegram-канала «Украина сейчас: новости, война, Россия». Они написали, что «начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Валерий Васильев» сообщил российским военным о минировании Запорожской АЭС. Станцию якобы пригрозили взорвать, если объект попытаются отбить украинские войска или силы третьих стран.

«Новость» попытались выдать за информацию сообщества «Лента Запорожья | Z» в социальной сети «ВКонтакте». Для этого к публикации прикрепили скриншот якобы этого паблика.

Правда

Представители сообщества «ВКонтакте» уже заявили, что никогда не публиковали подобных новостей. Там отметили, что не было такого фейка и на сайте запорожских новостей. Внимание пользователей обратили на то, что в скриншоте, опубликованном украинскими СМИ, не совпадают логотипы настоящей и ложной групп.

Источник фото: РИА «Новости»

Промахнулись украинские «журналисты» и в других фактах. Начальником войск РХБЗ ВС России является не генерал-майор Валерий Васильев, а генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он занимает эту должность с 2017 года. Васильев является замначальника этих войск — он не мог находиться на Запорожской АЭС, потому что возглавляет российскую делегацию в Узбекистане. Там проходит подготовка к проведению конкурса армейских международных игр «АрМИ-2022» «Безопасная среда», сообщило РИА «Новости».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.