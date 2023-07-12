Спецоперация 12 июля 2023, 16:02 Фейк: российские силы уничтожили Каховскую ГЭС с помощью ПТУР РИА «Новости»

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Информация о том, что Россия якобы замешана в уничтожении Каховской ГЭС, появилась в Сети. Утверждалось, что ВС РФ будто бы сделали это при помощи противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

Фейк

Данную новость можно было увидеть в Telegram-канале ASTRA. Издание дало эти сведения со ссылкой на Telegram-канал «Омерзительная восьмерка». На самом деле пост является рекламным и в нем авторы канала просто иронизировали над ситуацией. В конце предложения даже стоит смайл, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что сказанное — неправда.

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Пользователи Сети могут увидеть на одной из фотографий, что бойцы несут ПТРК и идут вдоль железнодорожной насыпи, за которой виднеются машинные помещения судоходного шлюза Каховской ГЭС. Также на этом фото в правом нижнем углу можно заметить колючую проволоку и мокрый грунт, который похож на кромку воды у берега.

Это место всегда было сухим и находилось на возвышении до катастрофы на ГЭС, а когда плотина разрушилась, то, вероятно, что вода подошла близко к железнодорожной насыпи. Но тогда это свидетельствует о том, что выстрел из ПТРК солдаты наносили уже после разрушения дамбы гидроэлектростанции. Можно предположить, что это произошло в течение недели после случившегося, когда уровень воды еще был достаточно высоким. Тогда Днепр в Новой Каховке поднимался на 12 метров.

Также, судя по снимку, выстрел нанесли вдоль железнодорожных путей, а значит и вдоль дамбы ГЭС с левого берега по правому. Для того чтобы что-то эффективно разрушить, нужно приложить силы к объекту под углом максимально приближенным к 90 градусам, при ударе под углом 30 градусов сила уже будет равна лишь половине потенциала. При запуске ракеты параллельно поверхности не стоит ожидать каких-либо разрушений.

Правда

Сами бойцы из «Омерзительной восьмерки» заявляли 6 июня о том, что Каховскую ГЭС никто не подрывал. По их мнению, она разрушилась сама в результате предыдущих ударов со стороны противника.

МИД России 10 июня опубликовал хронологию обстрелов Каховской ГЭС со стороны украинцев. Из материала следует, что гидроузел многократно обстреливали из РСЗО «Ольха» и HIMARS, ТРК «Точка-У», а также крупнокалиберными снарядами.

Позже Тelegram-канал ASTRA признал, что ошибся и принял самоироничную рекламу за признание в разрушении ГЭС. Он предпринял попытку призвать авторов «Омерзительной восьмерки» к морали, обеляя тем самым себя на фоне их черного юмора.

Таким образом информация о том, что российские военные разрушили Каховскую ГЭС с помощью ПТРК, оказалась фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.