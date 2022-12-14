Спецоперация 14 декабря 2022, 20:12 Фейк: российские бойцы потеряли БМП по дороге в зону спецоперации РИА «Новости»

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Украинские паблики и Telegram-каналы активно распространяют «новость» о потерянной российскими военными БМП по пути в зону СВО. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

Российская армия по пути на Украину «уронила» и бросила БМП. Об этом сообщило множество украинских Telegram-каналов. Например, среди отличившихся — каналы «Управления стратегических коммуникаций ВСУ» и военного корреспондента Романа Бочкалы. В качестве доказательства они публикуют видео с боевой машиной, которая сошла с поезда при транспортировке. В описаниях к видео авторы пишут, что техника не была закреплена и «русские просто решили ее бросить», а также намекают, что техника предназначалась для бойцов в зоне спецоперации.

Правда

За основу этой фейковой новости украинские СМИ взяли видео, которому уже почти два года. Статьи с этим видеороликом можно найти на украинских сайтах от 28 декабря 2020 года — Blackseanews и «Информационное сопротивление». Они ссылаются на российское издание Begemot. А изначально видео на своей странице в соцсети Twitter разместил офицер украинской армии Анатолий Штефан.

Распространители фейка использовали довольно старое видео и попытались представить его в свете настоящих событий. Однако оно не имеет никакого отношения к спецоперации.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.