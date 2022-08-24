Фейк: российская армия подрывает уцелевшую инфраструктуру в Мариуполе

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что российская армия якобы «уничтожает уцелевшую инфраструктуру в Мариуполе». Поводом для такого заявления стало видео сноса поврежденных труб в одной из котельных. «360» разобрался, что произошло на самом деле.

Фейк

Кадры сноса двух труб котельных появились в Telegram-канале Антона Геращенко. Подпись к видео гласит: «Вместо того чтобы готовить город к зиме, [российские военные] уничтожают уцелевшую инфраструктуру, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко». Приводятся также слова Андрющенко о «празднике русской тряпки под взрывы и разрушения».

Правда

Видео сноса труб — подлинное: инженерные войска ВС России действительно 22 августа провели снос двух 42-метровых труб, которые стояли на территории котельной. Однако назвать их «уцелевшей инфраструктурой» точно нельзя: трубы сильно повреждены. А на их месте развернут строительство новых объектов.

Утверждение, что ВС России якобы уничтожают инфраструктуру Мариуполя, в корне неверно — наоборот, город возрождается из руин именно российскими силами. Уже строятся новые микрорайоны, разработан трехлетний план полного восстановления Мариуполя.

Кстати, упомянутый в посте Петр Андрющенко — номинальный советник номинального мэра города от киевского режима, который сбежал оттуда еще в начале проведения спецоперации.

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