Фейк: российская армия использует заградотряды на Бахмутском направлении | 360°

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Фейк: российская армия использует заградотряды на Бахмутском направлении

Информация о российских заградотрядах на Бахмутском направлении оказалась фейком

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В Сети появились фейковые сообщения о том, что Вооруженные силы России начали использовать заградотряды на Бахмутском направлении в ДНР. «360» выяснил, что происходит на самом деле.

Фейк

В проукраинских Telegram-каналах активно распространяют информацию о том, что российские войска используют заградительные отряды на Бахмутском направлении в ДНР. Авторы постов ссылаются на некий приказ командующего № 222, напоминающий приказ Иосифа Сталина № 227 «Ни шагу назад» от 1942 года.

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В YouTube-канале советника главы МВД Украины Антона Геращенко опубликован ролик с текстом, похожим на распространяемый через паблики, и якобы записью перехваченных радиопереговоров «российских военнослужащих». Один из них говорит, что нужно напомнить о «приказе 222», причем сразу после слова «два» запись обрывается. Создается впечатление, что авторы сообщения не хотят, чтобы было понятно, чей приказ № 222 нужно помнить.

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Правда

Украинские СМИ утверждают, что приказ № 222 издан командующим. Однако это может сделать лишь Верховный главнокомандующий, пост которого в России занимает президент.

На официальном интернет-портале правовой информации нет такого приказа. Если проверить приказы от имени главы государства, то последние документы под такими номерами издавали в 2012, 2015 и 2017-2019 годах. Единственный указ, касавшийся военной тематики, — «Об установлении в ВС РФ Дня службы военных сообщений» от 21 мая 2017 года.

Следовательно, приказа № 222 не существует. Это просто красивое число, напоминание о сакральном для советских людей словосочетании «ни шагу назад» и пример информационной войны. Что касается записи, опубликованной Геращенко, то создать такой фейк не составит никакого труда, а плохое качество звука и помехи только добавят антуража.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Армия

Специальная военная операция РФ на Украине

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