Фейк: Россия обстреляла Украину ракетами «Точка-У» с территории Белоруссии

В СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что из окрестностей Белоруссии по Украине выпустили ракеты — предположительно, «Точки-У». Утверждалось, что удары нанесла Россия. «360» доказал, что эта информация не соответствует действительности.

Фейк

Утром 28 июля с территории Белоруссии по Украине за час выпустили 25 ракет, написали СМИ. Журналисты агентства avia-pro.net предположили, что это были ОТРК «Точка-У». Большую часть якобы запустили из окрестностей Зябровки Гомельской области.

Вслед за СМИ эти данные попали в соцсети и Telegram-каналы.

Правда

Информация недостоверна. Белоруссия не участвует напрямую в спецоперации, о чем неоднократно заявлял ее президент Александр Лукашенко. В недавнем интервью он отметил, что «Белоруссия ни живой силой, ни военной техникой не воюет на Украине», роль республики в спецоперации «заключается в прикрытии тыла».

Россия не могла нанести удар ОТРК «Точка-У» хотя бы потому, что в ВС РФ уже более двух лет не стоят на вооружении эти тактические ракеты. Их заменили современные оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

О самом пуске ракет пока нет официальных данных ни в Минобороны России, ни в белорусском оборонном ведомстве. Неизвестны ни их количество, ни направление запусков, ни последствия. Возможно, информацию обнародуют на ближайших брифингах.

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