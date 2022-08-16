Фейк: поврежденную на Дальнем Востоке машину выдали за взорванную в Крыму

Украинский Telegram-канал «Украина 365» распространил фейковое видео о якобы попадании снаряда в автомобиль российских туристов в Крыму. Однако в действительности кадры были сняты в другом регионе и совершенно при иных обстоятельствах. Хотя авторы публикации украинского канала пытались представить ситуацию в удобном для себя свете.

Фейк

В сообщении Telegram-канала «Украина 365» ролик представили как кадры, которые якобы сняли в Крыму. Автор поста заявил, что «крышу авто российских туристов пробило насквозь, разорвав металл».

Очевидно, что целью сообщения было намеренное распространения фейкового сообщения для создания негативного информационного поля, над чем активно работают многие украинские СМИ и паблики.

Правда

На самом деле данное происшествие не имеет никакого отношения к Крыму. По данным издания VL.RU, инцидент произошел 12 августа в южной части Приморского края, в бухте Бойсмана. По словам очевидцев, сильные повреждения получил припаркованный автомобиль Toyota Ractis. Никто из отдыхавших на пляже людей не пострадал. Что именно случилось с машиной, пока не известно.

Издание «Новости.Владивосток» опубликовало кадры этого же происшествия с другого ракурса. Регистрационный номер на автомобиле совпадает с тем, что можно видеть на записи, которую распространил Telegram-канал «Украина 365».

Таким образом, очевидно, что этот украинский канал исказил реальное положение дел, выдав видео с последствиями инцидента в Приморском крае за ситуацию, якобы произошедшую в Крыму.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.