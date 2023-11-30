Спецоперация 30 ноября 2023, 17:20 Фейк: после ракетного удара по аэродрому в Саках погибли 30 человек Информация об ударе по аэродрому в Крыму и погибших оказалась фейком

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В Сети появились новости о якобы мощном ракетном ударе Вооруженных сил Украины по аэродрому в Саках, после которого погибли около 30 человек. Новость сопровождал «красочный» ролик со взрывом. Что произошло на самом деле — разобрался «360».

Фейк

Информацию о взрыве начали распространять украинские Telegram-каналы и паблики. Они сообщали, будто бы Украина атаковала крымский аэродром, погибли несколько десятков человек.

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Новости сопровождало видео плохого качества со взрывом. На записи было слышно, что женщина на русском языке обращается к некому Егору и просит его быть осторожнее. Тот самый Егор комментировал зарево, которое видел. По мнению мужчины, пламя поднялось «на километр». Ролик публиковали в каналах, якобы связанных с ВСУ.

Правда

На самом деле видео, с помощью которого пытаются доказать «удар» по аэродрому в Саках, было снято не позднее 18 марта 2023 года. На нем изображены последствия удара российских ракет по инфраструктуре ВСУ в районе Новомосковска Днепропетровской области.

То, что Егор не мог отвести глаз от зрелища, становится понятно при просмотре записи в лучшем качестве. Это тот же самый взрыв в Новомосковске 18 марта 2023 года.

Информация о том, что по аэродрому в Крыму нанесли удар, недостоверна. Украинские источники пытаются выдать за доказательство удара архивные видео с результатами работы российских ракетных войск.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.