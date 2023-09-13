Спецоперация 13 сентября 2023, 14:54 Фейк: основным танком ВС России в зоне СВО станет модель Т-55 Данные Forbes об основном танке ВС России в зоне СВО не подтвердились РИА «Новости»

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Зарубежные СМИ сообщили, что российская армия планирует сделать танк Т-55 1950-х годов основным в зоне специальной военной операции. «360» выяснил, почему это фейк.

Фейк

ВС России планируют сделать танк Т-55 1950-х годов основным в зоне СВО, написало издание Forbes.

Правда

Журналисты Forbes превратно трактовали информацию. Модель T-55 используют в основном как самоходные артиллерийские установки, ведя огонь по противнику с закрытых огневых позиций.

«В Telegram обнародовано видео с нашими танками Т-55А. Как можно увидеть, эта техника находится в хорошем состоянии, поэтому надо отдать должное тем, кто занимался ее долгосрочным хранением. Видно, что часть представленных образцов имеет лазерные дальномеры, что обеспечивает высокую точность стрельбы. 100-мм нарезная пушка в случае необходимости позволяет уничтожать любые бронеавтомобили, бронетранспортеры и боевые машины пехоты ВСУ. Броня „пятьдесят пятого“ обеспечивает лучшую защиту, чем у специализированных САУ, не говоря уже о буксируемых орудиях, а также значительно превосходит аналогичную у германских Leopard 1А5», — объяснил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

Видео с T-55 опубликовано в Telegram-канале 1430-го мотострелкового полка. В зоне СВО такие машины используют в качестве огневого средства в процессе обороны укрепрайона, а не как основной танк. К примеру, 1430-й полк входит в 42-ю мотострелковую дивизию, в составе которой четыре полноценных танковых батальона по 30 ОБТ Т-72 или Т-90 в каждом.

Дефицита нового вооружения и танков у армии России нет. За время спецоперации на Украине холдинги «Уралвагонзавод» и «Высокоточные системы», входящие в Ростех, в четыре раза увеличили производство бронетехники.

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