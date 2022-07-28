Фейк: опасные испарения попали в воздух после обстрела Горловки со стороны ВСУ

В соцсетях появились сообщения, что в Горловке из-за пожара на заводе, возникшего из-за обстрела ВСУ, в воздух попали опасные испарения, однако МЧС не приехали на вызов. «360» нашел доказательства того, что информация не соответствует действительности.

Фейк

Во «ВКонтакте» появилось предупреждение о вредных испарениях от пожара на горловском машиностроительном заводе, несущих «угрозу для жизни мирных людей». МЧС якобы «отказалось тушить пожар». Автор поста посоветовал местным жителям «закрыть окна и на улицу не выходить».

Правда

Мэр Горловки Иван Приходько опроверг сообщение об опасных испарениях в результате горения на машиностроительном заводе. По сообщению градоначальника, из-за обстрела на территории завода имени Кирова загорелись газорегуляторный пункт, архив и столовая. В общей сложности нацисты нанесли по территории завода около 20 ударов. В результате обстрела пострадала мирная жительница.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.