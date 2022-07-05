Фейк о нехватке врачей в Мариуполе разоблачили в России

Украинские СМИ широко растиражировали в Сети ложную информацию о том, что в освобожденном от националистов Мариуполе якобы не осталось врачей. Авторы фейков утверждают, что из города уехали как местные медики, так и российские.

«Правда: в лечебных учреждениях Мариуполя ждут пациентов. Например, в городской больнице № 9 возобновили работу терапевты, акушеры-гинекологи, урологи, хирурги, дерматологи и травматологи», — говорится в сообщении Telegram-канала «Война с фейками».

Также в ближайшее время в Мариуполь из Тулы прибудет мобильная медицинская станция. С 8 июля медики посетят все районы города и окажут необходимую медицинскую помощь нуждающимся.

Ранее «Война с фейками» опровергла вброс украинских СМИ о якобы ударе по жилому дому в Киеве.