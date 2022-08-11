Фейк: мост Каховской ГЭС пришел в негодность после атаки украинских войск

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко распространил информацию о том, что ВСУ обстреляли мост у Каховской ГЭС, после чего он пришел в негодность. «360» выяснил, что после попытки атаки украинских военных конструкция вполне пригодна для использования.

Фейк

Геращенко в своем Telegram-канале написал, что ВСУ якобы ударили по мосту, расположенному возле Каховской гидроэлектростанции. По словам советника главы украинского МВД, мост «в настоящее время непригоден для использования». Публикацию сопроводили фотографией объекта и хештегом «официально». Геращенко добавил, что получил информацию от оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Правда

На деле все оказалось совсем не так. Информацию от Геращенко опровергли на сайте kherson-news.ru. По данным издания, на место происшествия выехали российские следователи. Они осмотрели мост — в Сети появилось видео. В ролике видно, что дорожное полотно в некоторых местах повреждено, однако в целом конструкция пригодна для использования.

По словам очевидцев, украинские войска действительно пытались атаковать дамбу у Каховской ГЭС. Планы ВСУ нарушили российские системы ПВО, сбившие выпущенные ракеты. Местные жители рассказали, что не слышали звуков взрывов. К тому же украинская сторона не предоставила никаких доказательств разрушения моста, что подтверждает — советник главы МВД Украины Антон Геращенко распространил очередной фейк.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.