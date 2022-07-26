Фейк: министр просвещения озвучил реальные потери ВС России на Украине

В соцсетях появился документ якобы Министерства просвещения России, где его глава Сергей Кравцов называет потери ВС России в ходе спецоперации. В документе также говорится о снижении уровня патриотизма среди молодежи. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» разобрался, почему этой информации верить нельзя.

Фейк

«Документ Минпросвещения» появился в Twitter. В нем указано, что 15 июля представители ведомства якобы рассмотрели вопрос о принятии мер по патриотическому воспитанию среди учащейся молодежи. Как следует из документа, по данным неких опросов, уровень патриотизма среди выпускников школ прошлых лет снизился. В пример привели отказ выпускников школ города Ставрополя записываться на прохождение военной службы по контракту.

Комментируя это, министр просвещения Кравцов будто бы озвучил цифры потерь среди защитников России в борьбе с украинскими нацистами. Он заметил, что «в условиях, когда в боях с украинскими нацистами погибли уже более 40 тысяч защитников России», подобные настроения молодежи недопустимы. В итоге участники совещания якобы решили ввести в учебных заведениях воспитательные часы, посвященные ходу и успехам спецоперации на Украине.

Правда

Вся эта информация от начала до конца оказалась недостоверной. Министерство просвещения уже опубликовало в своем аккаунте во «ВКонтакте» опровержение сообщений в соцсетях.

Говоря о «воспитательных часах», ведомство заявило, что «ничего подобного в школах не проходит и проходить не может».

Министерство напомнило распространителям фейков о «жестких законодательных наказаниях» за распространение подобной информации и порекомендовало людям верить только официальным источникам информации и «не вестись на уловки авторов таких обращений».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.