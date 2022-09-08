Фейк: Минфин сообщил о колоссальных потерях ВС России | 360°

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Фейк: Минфин сообщил о колоссальных потерях ВС России

Документ о колоссальных потерях ВС России на спецоперации оказался фейком

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В Сети появился якобы официальный документ, в котором сообщается о потерях ВС России в ходе спецоперации. «360» разобрался, откуда взялись эти материалы и достоверны ли они.

Фейк

Документ, якобы созданный Министерством финансов России, распространили проукраинские Telegram-каналы. В нем со ссылкой на информацию Минобороны говорится о колоссальных потерях российской армии на Украине.

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Правда

Представленный в сообщениях документ — грубая подделка, это легко доказать. Во-первых, для официальных документов не принято сокращение «Минобороны», название военного ведомства России пишется полностью: «Министерство обороны Российской Федерации». Название финансового ведомства также должно быть написано полностью: «Министерство финансов Российской Федерации».

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В первом же абзаце написано: «В ходе специальной военной операции на Украине…», хотя официально спецоперация в документах приводится как «специальная военная операция на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики». Обязательное слово «территория» отсутствует в этом якобы официальном документе.

Документ явно поддельный, и в нем даже не потрудились скрыть грубые ошибки.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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