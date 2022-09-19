Китай поставляет России оружие для спецоперации на Украине: правда ли | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 18:44 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Фейк: Китай поставляет России оружие из-за дефицита боеприпасов Информация о том, что Китай поставляет России вооружение, оказалась фейком РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Сети появилась информация о том, что Пекин поставляет Москве вооружение из-за нехватки боеприпасов в российской армии. «360» разобрался в ситуации.

Реклама

Фейк

В украинских Telegram-каналах публикуют видео с 60-миллиметровыми минометными снарядами китайского производства, найденными на позициях российских военных на Украине. По словам авторов постов, Пекин якобы поставляет Москве оружие и это свидетельствует о дефиците боеприпасов.

Правда

На самом деле российские военные используют минометы калибра не менее 82 миллиметров. Что касается 60-миллиметровых орудий китайского производства, то еще в конце весны — начале лета один такой миномет захватили бойцы спецназа «Ахмат» под Северодонецком. На ящике присутствовала маркировка 09-77, то есть сентябрь 1977 года. Аналогичные обозначения заметны на минах Type 27, запечатленных на видео, которые распространяют проукраинские Telegram-каналы.

В то же время известно, что некоторые страны поставляли Киеву 60-миллиметровые минометы. В их числе — Албания, тесно сотрудничавшая с КНР и до сих пор имеющая на вооружении китайские автоматы, РПГ и танки. С 2017 года нишу 60-миллиметровых минометов в албанской армии заняли австрийские Hirtenberger M6, поэтому устаревшие артиллерийские орудия производства КНР, вероятно, за ненадобностью передали ВСУ.

Эту версию подтверждает пост в Telegram-канале «Военный осведомитель»: согласно ему, найденные солдатами ВСУ мины «валялись без дела» и попали обратно к ним же в руки.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

0 0 0 0 0 0